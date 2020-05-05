شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يفتتح قسمي الطوارئ العامة ومبنى مستشفى مديرية السوم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم قسمي الطوارئ العامة ومبنى مستشفى مديرية السوم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتبلغ سعة المستشفى ٤٥ سريرا و عمليات ومختبر واشعة وعناية مركزة . واوضح الوكيل الكثيري ان المشروع سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين وعبء تنقلاتهم الى مركز الوادي لتلقي الخدمات الطبية، داعيا ابناء المديرية الى الاستفادة من خدمات المستشفى والمحافظة عليه حتى يستمر عطاءه للاجيال القادمة.

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