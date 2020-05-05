شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يجدد تعيين "رشيد المعراج" محافظا للمركزي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بتجديد تعيين رشيد محمد المعراج محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات أخرى.

كما أصدر الملك حمد مرسوما آخر بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يتضمن تعيين حسن خليفة الجلاهمة رئيسًا ورشيد محمد المعراج عضواً. كما شمل المرسوم تعيين يوسف عبدالله حمود -ممثلا عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني- عضواً وخالد إبراهيم حميدان عضواً ويوسف عبدالحسين خلف عضواً والشيخة مي بنت محمد آل خليفة عضواً وأحمد محمد بوحجي عضواً. وقررت البحرين، منتصف مارس/آذار الماضي، تخصيص حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا. Advertisements وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر بدءا من أبريل/نيسان المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة. كما تعتزم البحرين مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار). وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء. تعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر من أبريل/نيسان المقبل.

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