مأرب.. لجنة الطوارئ تقر إجراءات إضافية لمواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمحافظة مأرب إجراءات إضافية لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتقاله، بعد تسجيل حالات مؤكدة في محافظات عدن وتعز وحضرموت مؤخرا.



وتتضمن الإجراءات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها برئاسة المحافظ اللواء "سلطان العرادة" "تشديد الفحص على مداخل المحافظة وتعزيز فرق الاستجابة الصحية العاملة في المداخل بمراكز فحص متكاملة في أسرع وقت، والعمل على مدار الساعة لفحص الاشخاص القادمين للمحافظة".

وأقر الاجتماع البدء بتنفيذ حملة رش ضبابي رذاذي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك والبكتيريا والذباب التي تتكاثر مع موسم الأمطار.

Advertisements

كما أقر الاجتماع عددا من الإجراءات الخاصة بمنع التجمعات في أسواق القات والأعراس ومختلف الفعاليات، وتشديد الرقابة الدورية لالتزام المولات والأسواق التجارية بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر و اتخاذها كافة وسائل السلامة، والاستمرار في نشر رسائل التوعية المجتمعية عبر مختلف الوسائل المتاحة لتوعية المجتمع بالإجراءات والطرق السليمية لحمايتهم من الفيروس.

وأكدت اللجنة على أهمية استكمال اللمسات الأخيرة لإعداد وتهيئة وتجهيز المستشفى الميداني لعلاج أي حالة يثبت إصابتها بالفيروس وأماكن الحجر الصحي للمخالطين والحالات المشتبهة.

وأكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور "عبدالعزيز الشدادي" خلال الاجتماع انتهاء اللجنة الفنية من تجهيز مركز العزل الرئيسي في جامعة إقليم سبأ، بالإضافة الى الاستمرار في تجهيز مراكز عزل خاصة بالنازحين في المخيمات بسعة 65 سريرا كمرحلة أولى بالتعاون مع بعض المنظمات.

وأضاف الشدادي أنه تم "تأهيل وتدريب (124) عاملا صحيا وتوزيعهم على (94) فريق استجابة عاجلة جاهزة في مختلف مديريات المحافظة