الإرياني: عمليات التجنيد الاجباري التي تقوم بها الميليشيا "جرائم قتل جماعي للمدنيين"

الثلاثاء 5 مايو 2020

أكد وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" أن عمليات التجنيد الإجباري التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في أوساط المواطنين بمناطق سيطرتها تعتبر جرائم قتل جماعي للمدنيين.



وحذر "الإرياني" من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين من قبل المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها جراء النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات القتال.

وأضاف الوزير الاعلام في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أن مرتزقة إيران (المليشيا الحوثية) تجبر عقال الحارات في العاصمة المختطفة صنعاء على تجنيد أربعة مدنيين من كل حي بهدف تدريبهم على استخدام السلاح والزج بهم في جبهات القتال كوقود لحربها العبثية على الشعب اليمني".

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وتابع "الإرياني" إن عمليات التجنيد تأتي "بعد أن خسرت المئات من عناصرها في محافظات ‎الجوف ومارب والبيضاء".

‏واعتبر الارياني "ما تقوم به المليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال، جرائم قتل جماعي للمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية لمقاتليهم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني".

‏واشار الوزير إلى أن المليشيا الحوثية تمارس هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين اجباريا لجبهات القتال في ظل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس‎كورونا