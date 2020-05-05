شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تطالب الصومال بتحقيق في حادث تحطم "طائرة الشحن" والان نبدء بالتفاصيل

طلبت كينيا اليوم الثلاثاء تحقيق عاجل في حادث تحطم طائرة شحن خاصة في الصومال أسفر عن سقوط قتلى وسط أنباء غير مؤكدة بأنها ربما تم إسقاطها.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الكينية "تحث حكومة جمهورية كينيا حكومة الصومال الاتحادية والمنظمات الدولية على إجراء تحقيق شامل وسريع بهذا الشأن لأنه يؤثر على العمليات الإنسانية في وقت تشتد إليها فيه الحاجة".

وذكر بيان ثان أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو أصدر أمرا لسلطات الطيران المدني الصومالية بالعمل مع كينيا في تحقيقها.

وقال بيان وزارة الشؤون الخارجية "دعا الرئيس فارماجو سلطات الطيران المدني الكينية للتعاون مع نظيرتها الصومالية بهدف استكمال التحقيقات على وجه السرعة".

كانت الطائرة، التابعة لشركة طيران أفريكان إكسبرس، تنقل إمدادات للاستخدام في مكافحة فيروس كورونا عندما تحطمت في بلدة باردال في إقليم باي الجنوبي مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الستة.