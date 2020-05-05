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سبب استقالة وزير التجارة البريطاني 

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شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استقالة وزير التجارة البريطاني  والان نبدء بالتفاصيل

قدم وزير الدولة للسياسة التجارية في الحكومة البريطانية كونر بيرنس اليوم إستقالته من المنصب على خلفية تعليق مهامه البرلمانية من قبل لجنة المعايير التابعة لمجلس العموم.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان عن شكره لكونر على الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد أثناء توليه المنصب، مثمناً مساهمته في ترتيب إتفاقات إستمرارية التجارة مع عدة بلدان عقب بريكزيت.

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