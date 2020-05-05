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الجيش اليمني يصد هجوماً للميليشيا في "قانية"

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صدت قوات الجيش اليمني اليوم، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأفاد موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة قانية بالمحافظة، إلا أن قوات الجيش اليمني، أفشلت تلك المحاولات وأجبرتها على الفرار.

وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.

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