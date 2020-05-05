شكرا لقرائتكم خبر عن "إياتا" يوصي بالكمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلا والان نبدء بالتفاصيل

أوصي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ، بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران. وقال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إن بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.

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