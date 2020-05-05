صحة الكرخ تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 13 اصابة جديدة بفايروس كورونا وبالتالي يكون التراكمي 173".

وأضاف البيان أن "حالات الاشتباه التراكمي بلغت 4488 مع تسجيل 69 حالة شفاء و7 وفيات".