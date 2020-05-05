الدفاع المدني يعلن اخماد حأعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريقين داخل أبنية تجارية وسط العاصمة بغداد. ريقين في ابنية تجارية وسط بغداد وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت ظهر اليوم، من السيطرة واخماد حادثين حريق منفصلين اولهما كان داخل بناية تجارية في منطقة الكرادة داخل قرب ساحة كهرمانة نشب الحريق في عدد من المحال التجارية وما ان تمت السيطره على النيران واخماد الحادث حتى اندلع حادث حريق اخر في منطقة الكرادة خارج قرب حلويات ابو عفيف داخل بناية (متجر ايكيا) التجارية المكونة من ثلاثة طوابق".



وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استعانت بعجلة السلم لإنقاذ عدد من العمال المحصورين في طوابق البناية التجارية المحترقة وتمكنت من السيطرة واخماد النيران دون وقوع اصابات او خسائر بشرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن اخماد حريقين في ابنية تجارية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.