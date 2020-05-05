النجباء تعلق على رسالة منسوبة للسفير الاميركي

وقال الأسدي في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، :"العجب العجب حين نرى سفير أمريكا الشر يبعث رسالة الى الزعامات السياسية اشبه ما تكون بالتهديدات".

وأضاف :"أين الشرفاء والغيارى وأصحاب المبدأ الذي عرفوا بمواقفهم الشجاعة لإظهار الحق والرد على الباطل؟"، متساءلاً لماذا الصمت والخنوع.. الا من يلطمه ويسكته؟".



واوضح الأسدي، :"أصحوا أيها السياسيون من سباتكم العميق".