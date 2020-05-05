قائد شرطة الانبار يعلن الاتفاق على نقل العوائل السورية من داخل الرمادي الى غربها

اعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الثلاثاء، عن الاتفاق على نقل العوائل السورية من داخل الرمادي الى غربها.
وقال كسار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم الاتفاق على نقل العوائل السورية المتواجدة في داخل الرمادي خلال مدة ٤٨ ساعة".
وأضاف أنه "سيتم نقل تلك العوائل الى مجمع كرفاني في الكيلو ١٨ غرب المدينة".
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