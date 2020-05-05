مستشار حكومي: الاتفاقية الصينية مستمرة وسترتبط بمجلس الإعمار

اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، استمرار الاتفاقية مع الصين، فيما اشار الى ارتباطها بمجلس الاعمار.
وقال صالح في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الاتفاقية الصينية تمتد الى 20 عاما"، معتبراً أن "عائدات الـ100 الف برميل المخصص للصندوق المشترك لا تسمح باستثمارات كبيرة".
واضاف أن "الاتفاقية مع الصين قائمة ومستمرة في مجال البنى التحتية وسترتبط في انشاء مجلس الاعمار المقبل الذي سيكون له موارد مستقلة عن الموازنة"، مؤكداً أن تحسن اسعار النفط سيعيد العمل بالاتفاقية الصينية بشكل صحيح واشتراك الجانب الصيني بشكل صحيح مع امكانية تحويلها الى عقود شركات".
ووقع العراق والصين في ايلول 2019، على ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات اجراها عبد المهدي في زيارته الى بكين.
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