الشرطة الهولندية تفرق احتجاجات ضد تدابير كورونا

أمر رئيس بلدية لاهاي الشرطة الثلاثاء بتفريق مظاهرة شارك فيها نحو 200 شخص تجمعوا للاحتجاج على إجراءات الحكومة لإبطاء تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وقالت الشرطة في بيان إنها "تحتجز متظاهرين تجاهلوا أوامر رئيس البلدية".

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وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن العشرات اعتقلوا.

ومنعت الحكومة الهولندية التجمعات العامة منذ منتصف مارس/آذار وألزمت الناس بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينهم في الأماكن العامة.

وسجلت هولندا حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا وتخطى عدد الوفيات حاجز الـ4500 وفاة.