طائرة مساعدات إماراتية إلى غينيا لمواجهة كورونا

أرسلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إلى غينيا؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الطائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وقال أحمد ناصر عبد الرحيم الخاجة، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية غينيا، إن توفير الإمدادات الطبية اليوم يعكس روح التضامن التي تنتهجها دولة الإمارات وحرصها على مد يد العون للدول التي تعمل على الحد من انتشار الوباء.

وأكد أن هذا النهج يعد جزءا من القيم والسياسة الراسخة لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية حتى قبل ظهور فيروس "كوفيد-19".

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وأوضح أن مساعدة غينيا في مكافحتها فيروس كورونا المستجد هي مهمة تقوم بتنفيذها دولة الإمارات بحرص وجدية.

وأعرب عن أمله أن تدعم هذه المساعدات غينيا في جهودها للحد من انتشار الفيروس.

وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.



وقدمت دولة الإمارات أكثر من 437 طنا من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفا من المهنيين الطبيين.

جهود الإمارات تنوعت بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.



كما شملت تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.