الخليج 365 - طرابلسالثلاثاء 2020/5/5 05:11 م بتوقيت أبوظبي
تصدت قوات الجيش الليبي، الثلاثاء، لهجوم من مليشيا حكومة الوفاق غير الشرعية استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، لافتة إلى توقيف بعضهم.
وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 134 التابعة للجيش الليبي إن المليشيات المدعومة بالمرتزقة السوريين شنت هجوما تحت غطاء من الطيران المسير التركي استهدف القاعدة.
وأضاف، في بيان، أن وحدات القوات المسلحة الليبية بمساندة سلاح الجو تمكنت من صد الهجوم ومطاردة القوة المهاجمة إلى نقاط انطلاقها.
وأكد المكتب أنه تم إلقاء القبض على عدد من أفراد القوة المهاجمة وأنها ألحقت بالمليشيات هزيمة على حدود القاعدة.
وقامت الكتيبة بنشر العديد من القوات والآليات العسكرية داخل وخارج القاعدة، وذلك بعد تراجع مليشيات الوفاق لمنطقة العقربية، مؤكدة أنها جاهزة للرد على أي هجوم عسكري.
من جانبه، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، تدمير 5 آليات مسلحة للمليشيات في منطقة العقربية قرب القاعدة.
وتواصل مليشيات اختراق الهدنة الإنسانية المعلنة في شهر رمضان وتشن هجوما على مواقع الجيش الليبي.
ويعد هذا ثاني هجوم على معقل رئيسي للجيش الليبي غربي البلاد، عقب هجومها على مدينة ترهونة، وفشلت مليشيات السراج في تحقيق أهدافها كما كبدها الجيش خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يحبط هجوما على قاعدة الوطية.. ويطارد المرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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