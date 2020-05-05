تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 538 المزيد

سجلت فلسطين، الثلاثاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 538 بينهم 168 تعافوا من المرض.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع بمحافظة الخليل في جنوبي الضفة الغربية، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.

وأضافت في بيان، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم في عمر عامين، وبذلك تصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 538.

وأعلنت الكيلة أنه تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

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وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المركزة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر بلغ 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

وقد مدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر للمرة الأولى في شهر آذار/مارس الماضي قرارا بفرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.

ومدد هذه الحالة في شهر إبريل/ نيسان الماضي للمرة الثانية قبل أن يقرر فجر الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي.