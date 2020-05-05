السعودية: 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/5 04:47 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.
وكشفت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 30251 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إن الإصابات الجديدة توزعت بين 14% في الإناث و86% في الذكور، و92% من الحالات الجديدة لبالغين بينما 2% فقط بين كبار السن و6% بين الأطفال.
وأضاف أن الحالات النشطة بلغت 24620، بينما الحالات الحرجة 134 شخصا.
كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية تسجيل 955 حالة تعافي جديدة لترتفع حصيلة الشفاء إلى 5431 حالة.
وقال إن مجمل عدد حالات الوفاة في المملكة بلغ 200 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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