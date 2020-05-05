شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1595 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

Advertisements

وأضافت: كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس #كورونا 6% حالات سجلت في أطفال، و 92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وتابعت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 30251 حالة، بينها 24620 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة