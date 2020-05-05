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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1595 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وأضافت: كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس #كورونا 6% حالات سجلت في أطفال، و 92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
وتابعت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 30251 حالة، بينها 24620 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة
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