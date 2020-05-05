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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الجزائري يضبط مخبأ أسلحة شرقي العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية البويرة، شرقي الجزائر العاصمة.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه جرى أمس الإثنين التحفظ على أربعة مسدسات رشاشة وأربع خزنات ذخيرة، بالإضافة إلى 55 قنبلة تقليدية الصنع و20 كيلوجراما من المتفجرات مادة " تي آن تي".
وأظهرت حصيلة خاصة بعمليات مكافحة الإرهاب في الجزائر الشهر الماضي، قضاء الجيش على ثلاثة إرهابيين واعتقال آخر وخمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، إلى جانب تدمير 22 مخبأ للجماعات الإرهابية، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد كشفت عن حصيلة عملياتها العسكرية في مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة لعام 2019، والتي وصفتها بـ"المعتبرة".
وأوضحت أنه تم القضاء على 15 إرهابياً وتوقيف 25 آخرين، بينما سلم 44 إرهابياً أنفسهم للسلطات العسكرية، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية والعسكرية 245 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، كما تم تدمير 295 مخبأ للإرهابيين و9 ورشات لإعداد المتفجرات.
وعن حجم الأسلحة التي ضبطها الجيش الجزائري في 2019، فقد وصلت إلى 649 قطعة سلاح مختلفة، توزعت بين 116 كلاشنيكوف، 433 بندقية، 32 مسدساً، 38 رشاشاً، 30 قاذف صواريخ.
وتم استرجاع 240 مخزن ذخيرة، و33 شريط ذخيرة، و193680 طلقة نارية من مختلف العيارات و1725 مقذوفا، وتدمير 750 قنبلة تقليدية، وحجز 1891.4 كيلوجرام من المواد المتفجرة.
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