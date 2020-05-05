شكرا لقرائتكم ترمب: سنحدد قريبا أصل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب "سنحدد قريبا أصل فيروس كورونا". وأضاف الرئيس الأميركي أنه كان على الصين إبلاغنا بتفاصيل كورونا منذ البداية.

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