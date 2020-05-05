شكرا لقرائتكم نائب تونسي: أردوغان لا يريد الخير لتونس وليبيا والجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الوزير السابق والنائب الحالي في البرلمان التونسي مبروك كورشيد، اتهاماته لتركيا بضخ الإرهابيين إلى ليبيا، معتبراً أنها لا تريد الخير لبلاده.

وقال في فيدو على صفحته على فيسبوك مساء أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يريد الخير لتونس وليبيا والجزائر، بعد إغراقه ليبيا بآلاف الإرهابيين.

كما رأى أن إرسال 6000 إرهابي على الأقل خلال الشهرين الماضيين إلى ليبيا، هو "وبال شديد على تونس ومصيبة كبيرة على ليبيا والدول المحيطة بها وشعوبها"، مشيرا إلى أن "وجود الإرهاب بالقرب من الحدود التونسية مباشرة، "استنزف المالية التونسية العمومية والموارد البشرية، بعد أن أصبحت 15 بالمائة من الميزانية موجهة إلى التسليح والأمن، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 3 بالمائة سنة 2010".

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رجم ليبيا

إلى ذلك، أضاف كورشيد وهونائب عن حزب "تحيا تونس"، أن "رجم ليبيا بـ6000 إرهابي هو رجم لتونس"، داعيا إلى ضرورة التصدي لهذا الأمر لأنّه يدخل في إطار الأمن القومي التونسي، موضحا أنّ تأصيل المعارك في ليبيا وتعزيزها أرهق الاقتصاد التونسي، حيث توقف تصدير السلع وإرسال اليد العاملة إلى ليبيا وتمّ حرمان تونس من المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وكان النائب نفسه انتقد الأسبوع الماضي اتفاقيتين كان من المفترض أن يناقشهما البرلمان، معتبراً أنهما تتيحان لتركيا وقطر توسيع نفوذهما في تونس

مبروك كرشيد

وقال في تصريحات للعربية.نت في حينه إن الاتفاقية التي وقع عليها وزير في الحكومة السابقة تابع لحركة النهضة "خطيرة جدا"، لأنها تسمح للأتراك بحق التملك في تونس في العقارات السكنية وحتى في الأراضي الفلاحية مورد رزق وغذاء التونسيين، رغم أن القانون التونسي يمنع التفويت فيها للأجانب، كما تمنح المستثمر التركي التمتع بنفس امتيازات ابن البلد، من خلال الحصول على قروض من البنوك ومنح تشجيعية من الدولة التونسية، كما تتيح له تحويل كل المرابيح والفوائض إلى دولته دون قيود.

كما أكد أن مثل هذه "الاستثمارات الاستعمارية" التي تخفي وراءها "مشروعا توطينيا" تقوده تركيا عبر التحالف مع قوى سياسية داخل تونس "غير مرغوب فيها"، مشددا على أن التونسيين سيتصدّون لأي مبادرة تركية تمس من السيادة الوطنية ولا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ بين البلدين ولا تعود بالنفع على تونس.