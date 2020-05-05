مشاجرة داخل الأسرة الحاكمة تطورت إلى إطلاق نار.. المعارضة القطرية تكشف تفاصيل ما حدث في الدوحة

كشف خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، تفاصيل ما جرى بالأمس في مدينة الوكرة القطرية، والتي وصفتها عدد من وسائل الإعلام بأنها محاولة انقلاب على السلطة.

وقال الهيل، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن ما حدث فجر أمس في مدينة الوكرة القطرية يعتبر بوادر انقلاب على الحكم، مشيراً إلى أن الأحداث بدأت بمشاجرة عائلية داخل الأسرة الحاكمة، وتطورت إلى إطلاق نار في عدة منازل بين مجموعة من الضباط.

وأضاف المتحدث: "عقب ذلك، توجه أحدهم إلى قصر الوجبه وأطلق النار على كابينة الحراسة، حيث كان يريد لقاء الأمير حمد بن خليفة، وقوبل طلبه بالرفض، فبادر بإطلاق النار، وتمت السيطرة عليه واعتقاله."

وفي سلسلة من التغريدات نشرها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قال الهيل: "ما حدث في منطقة الوكرة في قطر هو مشاجرة عائلية تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة وتطور الوضع إلى أن أحد الضباط دخل إلى مقر الاستخبارات العسكرية وصوب ابن عمه في داخل مكتبه، وهو الآن في حالة حرجة."

وأضاف: "تاكدت لدي ان احد أفراد الأسرة توجه فعلا إلى قصر الوجبه وأطلق النار على كابينة الحراسة الأولى حيث اصر على لقاء الأمير أو حمد بن خليفة ولكن قوبل بالرفض فبادر على إطلاق النار في الجو وتم تصويب سيارته واعتقاله".

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وتابع: "لا شك أن حمد بن جاسم لدية أطماع في الحكم وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل، حتى أني أتذكر أنه قال بوجود مدير مكتبه الخاص أن شعب قطر تقدر تضحك عليهم بكلمتين وتحكمهم ولكن أنبه شعب قطر أنه أحقر من أن تثقوا به، فهو لا يصدق ولا يلتزم بالعهود وكاذب بطبيعته."

وتابع الهيل في سلسلة تغريداته: "حمد بن جاسم وفكرة أن يكون حاكمًا لدولة قطر أمر مرفوض جملة وتفصيلاً سواء من ناحية القبول الشعبي له أو التوافق الدولي عليه، لذلك ليس لديه أي إمكانيات أو شجاعة للقيام بأي عملية انقلاب، الأمر كما وضحت سالفًا والسكوت القطري لإحراجكم لاحقًا وسيظهر في صور أو مقاطع مع العاق لا تعطونهم فرصة."

وأضاف المتحدث باسم المعارضة القطرية: "تستطيع أن تقول إن ما حدث هو بوادر انقلاب في قطر لأنه عصيان للأوامر العسكرية وتمرد، وكما ذكرت أن الجو كان مشحونًا جدًا ومازال.. لذلك استعانوا بالمستعمر التركي وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية، تذكروا بثي المباشر قبل كم يوم عن العصيان العسكري وبوادر الانقلاب والمسألة هي التوقيت."