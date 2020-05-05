تعليقاً على أزمة المصريين العالقين.. وزير الإعلام: «لن نترك مصرياً واحداً في الخارج»

قال وزير الدولة لشئون الإعلام، أسامه هيكل، إن المصريون العالقون بدولة الكويت والدول الأخرى بدأوا في العودة إلى مصر اليوم الثلاثاء وفقاً لأسبقيات العمل في هذا الملف.

وأوضح هيكل، خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة وزيري الخارجية والهجرة بمقر بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الأسبقية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، وأن الأسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في الدول.

Advertisements

وأضاف أن الأسبقية الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن جميع الوزارات تعاونت في هذا الملف، مضيفاً أن القوات المسلحة كان لها دوراً كبيراً في رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين.

وأكد هيكل: "لن نترك مصري واحد في الخارج وفق توجيهات الرئاسة".