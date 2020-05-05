وزيرة الهجرة: عودة جميع المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر

قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، إن الدولة المصرية وضعت جدولاً زمنياً لعودة المصريين العالقين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت مكرم، خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من الوزراء بمقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من الظروف التي يشهدها العالم، لم ترفض الدولة المصرية استغاثات المواطن المصري بعودته إلى أرض الوطن مرة أخرى.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعودة العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة.

وأكدت مكرم أن الرئيس السيسي يضع المواطن المصرى فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التى تتكبدها الدولة فى هذا الشئ .

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ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة لعودة المصريين من الخارج، مضيفة: "منذ بدء اللجنة ونحن نؤسس لعودة أبنائنا المصريين من الخارج في ظل أزمة كورونا".

وأوضحت أن اللجنة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارة الهجرة والخارجية والصحة و الطيران والتعليم العالي والسياحة والاثار ووزير الاعلام.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج في الدولة المصرية، مؤكدة أن الدولة لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب في العودة إلى مصر.