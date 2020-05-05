وزير الخارجية: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت ممكن

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الحكومة المصرية تحرص على عودة المواطنين المصريين بالخارج في أسرع وقت ممكن.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من الوزراء بشأن عودة المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء اتخذ قراراً بضرورة تسريع الوتيرة ونقل المصريين بالخارج إلى مصر خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة فى المتابعة بالتنسيق مع السفارات المصرية لوضع قوائم المصريين العالقين بالخارج ووضع الأولوية للحالات الإنسانية.
وأشار إلى أنه نظراً للأوضاع الإقتصادية التي تمر بها بعض الدول بسبب أزمة كورونا، فإن هناك فئات من العمالة المصرية تعمل فى الخليج، لذلك تعمل الحكومة المصرية على التنسيق مع كافة الوزارات لإعادتهم.
وأضاف وزير الخارجية أن هناك عمالة مصرية تعتمد عليها دول عربية فى إدارتها، على سبيل المثال القطاع الطبي.
وأشار شكري إلى أن أزمة تفشي كورونا هى أزمة عالمية تتأثر بها كل دول العالم، وبالتالى يجب على مصر مراعاة الدول العربية فى تعاملها مع الأزمة ومعرفة الظروف الخاصة والإعتبارات الطبية التي تقتضي أن تكون عودة المصريين من الخارج عودة منتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم عند العودة وأن لا تؤثر على مصر .
وأوضح أن مصر تعمل على توفير الرعاية الصحية لهم حتى لا تنتشر الفيروس، بالتالى يجب مراعاة الإعتبارات اللوجيستية المرتبطة بعودة المصريين من الخارج وللدول الذين أستقبلوهم.
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