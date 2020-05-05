الفلسطيني للبحوث:اجراءات اسرائيل القادمة خطيرة وتوصيات لمواجهة كورونا

خصصت ​وزارة الاعلام​ والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الندوة الأسبوعية التي يعقدونها لبحث اداء ​الحكومة الفلسطينية​ ل​فيروس كورونا​ خلال الشهرين المنصرمين، وأكد المجتمعون على وجوب استثمار النجاح الذي حققته الحكومة في التصدي لوباء كورونا على صعيد التحشيد السياسي خصوصاً في ظل المواجهة الخطيرة التي تفرضها ​إسرائيل​ وتتمثل بالتهديد بضم مزيد من ​الاراضي الفلسطينية​.

وشدد المجتمعون على ان "الرد السياسي تبلوره ​القيادة​ السياسية ولكن الحكومة مدعوة الى ترجمته على الارض والاستعداد لآثاره السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأشاد المجتمعون بأداء الحكومة في مواجهة الوباء، وتم اجراء مراجعة لهذا الأداء على مدى الشهرين الماضيين، ورفعت الندوة عدداً من التوصيات اثر نقاش وبحث الأداء الحكومي .

