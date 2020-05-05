وزير الصناعة التركي: جميع المصانع الأساسية ستستأنف عملها في 11 ايار الحالي

أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك، ان "جميع المصانع التركية الأساسية ستستأنف عملها في 11 ايار الحالي، بعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن بدء رفع القيود تدريجياً"، مشيراً الى ان "بلاده عازمة على المضي قدما في التطور التكنولوجي الوطني وإحداث نقلة في هذا المجال".
هذا وشدد أردوغان، في وقت سابق، على ان "الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خلال الاشهر القادمة"، لافتاً الى ان "تركيا تجاوزت مرحلة الذروة في جائحة فيروس كورونا".
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