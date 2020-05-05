وزير الصناعة التركي: جميع المصانع الأساسية ستستأنف عملها في 11 ايار الحالي

أعلن وزير ​الصناعة​ التركي مصطفى ورانك، ان "جميع ​المصانع​ التركية الأساسية ستستأنف عملها في 11 ايار الحالي، بعد يوم من إعلان الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ عن بدء رفع القيود تدريجياً"، مشيراً الى ان "بلاده عازمة على المضي قدما في التطور التكنولوجي الوطني وإحداث نقلة في هذا المجال".

هذا وشدد أردوغان، في وقت سابق، على ان "​الحكومة​ وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة ​فيروس كورونا​، والعودة إلى ​الحياة​ الطبيعية بشكل تدريجي خلال الاشهر القادمة"، لافتاً الى ان "​تركيا​ تجاوزت مرحلة الذروة في جائحة فيروس كورونا".