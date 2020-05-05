الصحة الإسبانية: تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن "تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة جديدة، مسجلة بذلك أقل من 200 وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 219329، وإجمالي الوفيات 25613".
هذا وقررت السلطات الإسبانية قبل يومين تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد وإلزام المواطنين بارتداء كمامات طبية في وسائل النقل العام، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة خطوات في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك السماح للناس بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.
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