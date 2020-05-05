الصحة الإسبانية: تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية، عن "تسجيل 1318 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و185 وفاة جديدة، مسجلة بذلك أقل من 200 وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليصبح إجمالي ​الإصابات​ في البلاد 219329، وإجمالي الوفيات 25613".

هذا وقررت ​السلطات الإسبانية​ قبل يومين تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد وإلزام المواطنين بارتداء كمامات طبية في وسائل ​النقل العام​، بالتزامن مع اتخاذ ​الحكومة​ خطوات في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك السماح للناس بالتنزه وممارسة ​الرياضة​ في الهواء الطلق في ساعات محددة.