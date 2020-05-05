الصحة العالمية: ظهور كورونا بفرنسا أواخر السنة الماضية ليس مفاجأة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنها لم تفاجأ من محتوى تقرير يشير إلى أن فيروس كورونا ظهر بفرنسا في شهر كانون الأول المنصرم، أي قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل إصابات في البلاد.
وأشارت الناطقة باسم المنظمة كريستيان ليندمير، إلى أنه "من الممكن إيجاد حالات إصابة مبكرة"، داعية الدول إلى "تفقد السجلات الطبية التي تعود لأواخر سنة 2019، لأن هذا سيمنح العالم صورة أوضح عن تفشي الفيروس".
وكان الطبيب الفرنسي، إيف كوهين، أشار قبل يومين إلى أن فيروس كورونا المستجد كان منتشرا في فرنسا أواخر شهر كانون الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة فحوصات مريض دخل يوم 27 من ذلك الشهر إلى مستشفى في منطقة باريس.
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