كونتي: سياستنا الخارجية لن تتغير بعد أن تلقينا مساعدات من الصين وروسيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ ان "ال​سياسة​ الخارجية لبلاده لم تتغير بعد أن تلقت البلاد ​مساعدات​ من ​الصين​ و​روسيا​ للتعامل مع أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد، وسياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس، و​إيطاليا​ استخدمت كل المساعدات التي تلقتها بشفافية تامة، تجاه الرأي العام لدينا وتجاه حلفائنا".

بدوره لفت وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جيريني الى ان "ركائز أمننا كانت ولا تزال ​حلف شمال الأطلسي​ و​الاتحاد الأوروبي​، وإيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك من ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​ والصين وروسيا، لكن هذا لم يغير بأي حال إطارنا التقليدي الخاص بالمرجعية الدولية".