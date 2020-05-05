كونتي: سياستنا الخارجية لن تتغير بعد أن تلقينا مساعدات من الصين وروسيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ان "السياسة الخارجية لبلاده لم تتغير بعد أن تلقت البلاد مساعدات من الصين وروسيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وسياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس، وإيطاليا استخدمت كل المساعدات التي تلقتها بشفافية تامة، تجاه الرأي العام لدينا وتجاه حلفائنا".
بدوره لفت وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جيريني الى ان "ركائز أمننا كانت ولا تزال حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك من أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا، لكن هذا لم يغير بأي حال إطارنا التقليدي الخاص بالمرجعية الدولية".
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