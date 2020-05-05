قيادة الجيش: خرق اسرائيلي للمياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان لها، عن "خرق زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 4/5/ 2020 ما بين ​الساعة​ 18.09 والساعة 18.13، ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 185 متراً، وبتاريخ 5/5/2020 ما بين الساعة 9.15 والساعة 12.25، خرق الزورقان المذكوران المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 500 مترا، كما أقدما على إنزال غطاسين داخل البقعة البحرية المذكورة".

واشارت الى انه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".