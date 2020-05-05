شؤون المرأة: بلغوا قوى الأمن بحال التعرض للابتزاز والتحرش على 01293293

ذكّرت المديرية العامـة لقـوى الامن بطلبها المتكرر من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، حيث ارتفع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش الجنسي خلال فترة التعبئة العامة بنسبة 184 %. وطلبت المديرية عدم الخضوع لطلبات المبتز، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها او من خلال خدمة (بلّغ) على موقع المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، او الاتصال على الرقم 01293293.

وذكرت الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ بدورها المواطنات والمواطنين، بأن المادة 650 من قانون العقوبات، تعاقب كل شخص يهدّد شخص آخر بِفَضح أمر ينال من شرفه أو كرامته أو اعتباره ب​السجن​ من شهرين إلى سنيتن وبالغرامة المالية، وتدعوهم/هنّ إلى حماية أنفسهم/هنّ من خلال إبلاغ قوى الأمن الداخلي عند تعرضهم/هن للإبتزاز والتحرّش الجنسي، بحيث يقوم ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم عبر عنوانIP الخاص به ومعاقبته.