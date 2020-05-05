أكد تجمع العلماء المسلمين، خلال اجتماعه الاسبوعي، ان "إقرار الحكومة للخطة الاقتصادية التي ستعتمد خلال الفترة المقبلة في معالجة الأزمة النقدية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد يضعنا أمام استحقاق وطني مهم، يجب أن تتضافر فيه الجهود لإنجاح هذه الخطة، وهذا لن يكون إلا بترك المناكفات السياسية والانقسامات الحزبية والتوجه صفا واحدا لحل هذه الأزمة".
ولفت الى ان "إقرار الخطة الاقتصادية لا يعني أنها غير قابلة للتعديل بل أن فيها بعض الأمور التي برأينا بحاجة إلى تعديل من قبل أهل الرأي والاختصاص والقوى السياسية، ولذلك فإننا ننظر بايجابية للاجتماع الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتباحث حول هذه الخطة ووضعها موضع التنفيذ".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع العلماء: لتضافر الجهود لإنجاح الخطة الاقتصادية وترك المناكفات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.