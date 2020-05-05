أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قرارا من 13 صفحة، ردت فيه الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها المدعى عليه النائب هادي حبيش، معتبرة أنه "تجوز الملاحقة لأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كان قد باشر الملاحقة ضمن مهلة ال 24 ساعة المذكورة في المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
هذا وكان النائب حبيش، وعلى خلفية التهجم على النائب العام الإستئنافي القاضية غادة عون في مكتبها في قصر عدل بعبدا، أشار الى عدم جواز ملاحقته، سندا الى حصانته كنائب وكمحام، قبل الإستحصال على إذن من نقابة المحامين ومن مجلس النواب، معتبرا أن الدعوى العامة قد تحركت في حقه خارج مهلة ال 24 ساعة المحددة لملاحقة الجريمة المشهودة.
كانت هذه تفاصيل خبر إتهامية بيروت ردت دفوع حبيش بعد تأكيد القاضي عويدات مباشرة الملاحقة بمهلة ال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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