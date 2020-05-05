إتهامية بيروت ردت دفوع حبيش بعد تأكيد القاضي عويدات مباشرة الملاحقة بمهلة ال 24 ساعة

أصدرت الهيئة الإتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​ وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال ​عدنان بدر​ قرارا من 13 صفحة، ردت فيه الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها المدعى عليه النائب ​هادي حبيش​، معتبرة أنه "تجوز الملاحقة لأن النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ كان قد باشر الملاحقة ضمن مهلة ال 24 ساعة المذكورة في المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

هذا وكان النائب حبيش، وعلى خلفية التهجم على النائب العام الإستئنافي القاضية ​غادة عون​ في مكتبها في قصر عدل ​بعبدا​، أشار الى عدم جواز ملاحقته، سندا الى حصانته كنائب وكمحام، قبل الإستحصال على إذن من ​نقابة المحامين​ ومن ​مجلس النواب​، معتبرا أن الدعوى العامة قد تحركت في حقه خارج مهلة ال 24 ساعة المحددة لملاحقة الجريمة المشهودة.