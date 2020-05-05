حوادث سير وانزلاقات في الضنية بسبب الامطار

تسببت ​الأمطار​ التي هطلت اليوم في ​الضنية​ بوقوع عدد من ​حوادث السير​ والإنزلاقات على الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، ففي بلدة سير، حصل اصطدام بين سيارتين، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي بلدة مراح السراج، وقع ​حادث سير​ آخر عند مفرق كوع البردوع نتيجة اصطدام باص ب​سيارة​ رباعية الدفع، وفي بلدة ​بخعون​، وقع حادث سير عند مفرق حي بيت العرب انحصرت أضراراه في الماديات.