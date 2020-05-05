حوادث سير وانزلاقات في الضنية بسبب الامطار

تسببت الأمطار التي هطلت اليوم في الضنية بوقوع عدد من حوادث السير والإنزلاقات على الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، ففي بلدة سير، حصل اصطدام بين سيارتين، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
وفي بلدة مراح السراج، وقع حادث سير آخر عند مفرق كوع البردوع نتيجة اصطدام باص بسيارة رباعية الدفع، وفي بلدة بخعون، وقع حادث سير عند مفرق حي بيت العرب انحصرت أضراراه في الماديات.
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