فرعية اللجان النيابية تابعت درس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في ​المجلس النيابي​، برئاسة النائب ​نقولا نحاس​، وأكدت اللجنة استكمال درس مشروع قانون تعديل ​الضمان​ وانشاء النظام التقاعدي والحماية الاجتماعية درس المشروع وصدقت عددا من المواد وستعود الى الانعقاد لاحقا".

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