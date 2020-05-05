فريق من الصحة اجرى فحوص PCR ببلدات ضهور الشوير الخنشارة وبكفيا بالمتن الشمالي

اجرى فريق من وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور عبد الحسين خلف فحوص PCR في بلدات ضهور الشوير، الخنشارة وبكفيا في قضاء المتن الشمالي ضمن خطة وزارة الصحة لاجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19.
واستهدفت الفحوصات التي اشرف عليها طبيب قضاء المتن الدكتور وسام حبشي عينات من الذين خالطوا الحالات المصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن هم في ميدان عملهم على تماس دائم مع غيرهم.
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