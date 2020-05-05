محافظ جبل لبنان: للتشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها

أصدر ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ تعميماً، في اطار متابعته الشؤون الحياتية المتصلة ب​الأمن​ الغذائي، طلب بموجبه الى بلديات جبل لبنان "التشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محضر بأي مخالفة دون اي إجراء تنفيذي آخر، وايداعه المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها".

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