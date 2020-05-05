قوى الأمن: إنخساف طريق عام الأوزاعي أدى لحفرة وعرقلة المرور

حذرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، من أنه حصل انخساف في طريق بالأوزاعي أدى لحفرة، طالبةً أخذ الحيطة والحذر. وأشارت شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن إلى أنه "حوالي الساعة 12.00 من تاريخ اليوم، حصل انخساف في الأرض وذلك على طريق عام ​الاوزاعي​ مقابل المدرسة الرسمية، المسلك الغربي، مما سبب حفرة بقطر واحد متر مربع وبعمق نصف متر، و أدى الى عرقلة ​حركة السير​. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتنبّه عند سلوك هذه الطريق، حفاظاً على سلامتهم وتسهيلاً ل​حركة المرور​".

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