القاضي منصور أصدر مذكرات توقيف في حق 4 أشخاص في ملف الفيول المغشوش

أصدر قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ اليوم أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة ​النفط​، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات، على أن يستجوب، بعد إستكمال إجراءات التبليغ لصقا، كلا من رئيس المنشآت النفطية ​سركيس حليس​، صاحب شركة ZR Energie المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق و مدير المناقصات جورج الصانع.

كما سيستجوب القاضي منصور يوم غد الأربعاء وزيري الطاقة السابقين ​محمد فنيش​ وندى البستاني، مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ والمهندس ​يحيى مولود​، على أن تمثل أمامه، بعد غد الخميس، المدير العام ل​وزارة الطاقة​ أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية ديما حيدر.