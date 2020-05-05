حمود: قرار الحكومة بمنع عودة الفلسطينيين بطائرات الاجلاء قرار مرفوض

اعتبر رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ ان "قرار ​الحكومة اللبنانية​ بمنع عودة اخواننا ​الفلسطينيين​ في طائرات الاجلاء قرار مرفوض ومدان ويحمل بعدا عنصريا مرفوضاً بشكل قاطع".

وأشار الشيخ حمود في تصريح صحفي مصور، إلى أنه "على الحكومة التراجع والتوضيح والاعتذار ونعول على المدير العام للأمن العام اللبناني سيادة ​اللواء عباس ابراهيم​ باصلاح ما افسده بعض الضباط من خلال التنفيذ واساؤوا اكثر من القرار بحد ذاته".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن منع فلسطينيين من العودة بخطة الإجلاء.