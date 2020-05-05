اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود ان "قرار الحكومة اللبنانية بمنع عودة اخواننا الفلسطينيين في طائرات الاجلاء قرار مرفوض ومدان ويحمل بعدا عنصريا مرفوضاً بشكل قاطع".
وأشار الشيخ حمود في تصريح صحفي مصور، إلى أنه "على الحكومة التراجع والتوضيح والاعتذار ونعول على المدير العام للأمن العام اللبناني سيادة اللواء عباس ابراهيم باصلاح ما افسده بعض الضباط من خلال التنفيذ واساؤوا اكثر من القرار بحد ذاته".
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن منع فلسطينيين من العودة بخطة الإجلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حمود: قرار الحكومة بمنع عودة الفلسطينيين بطائرات الاجلاء قرار مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.