حزب الخضر قدم لوزير البيئة مذكرة عن المشاكل البيئية

زار وفد من "​حزب الخضر​ ال​لبنان​ي" برئاسة توفيق سوق وزير ​البيئة​ ​دميانوس قطار​ في مكتبة في الوزارة"، واشار الحزب الى انه "إنطلاقا من مسؤولية الحزب الوطنية بالمشاركة مع أهلنا والوقوف الى جانبهم دفاعا عن قضاياهم المحقة والاستمرار في السعي الدائم والعمل الجاد لايجاد الحلول للقضايا الوطنية والبيئية وتقديم الاقتراحات لايجاد الحلول الأقل كلفة على صحة المواطن و​المال​ العام".

ولفت الى ان الوفد "قدم للوزير قطار مذكرة تضمنت مشاكل بيئية واقتراحات للحلول، خصوصا موضوع ​السدود​، وقدم شرحا مفصلا لدراسة كان قد أعدها الحزب بالتعاون مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين من مختلفة الاختصاصات عن المشاكل المانعة لإعتماد السدود في لبنان، وتطرق الى اللقاءات التي تمت مع ​البنك الدولي​ والإستراتجية الوطنية للمياه وضرورة إعادة النظر فيها".