أفادت قناة الميادين ان "رئيسة بعثة ​لبنان​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​أمل مدللي​ تتحرك لدعم مطلب ​واشنطن​ تغيير تفويض ​اليونيفيل​ في لبنان"، مشيرة الى ان "رئيسة بعثة لبنان حاولت إقناع الدول الأعضاء بدعم المطلب الأميركي لكنها لم تلق حماسة لذلك، وحجبت عن أعضاء بعثتها المداولات بشأن هذه المسألة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: رئيسة بعثة لبنان بالأمم المتحدة تتحرك لدعم مطلب واشنطن تغيير تفويض اليونيفيل بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.