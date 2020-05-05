تسجيل 1595 إصابة بالسعودية بأدنى حصيلة منذ أسبوعين

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، برصد 1595 إصابة مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 30251 شخصا، منهم 24% من السعوديين و76% من غير السعوديين، انخفاض لوتيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ نحو أسبوعين، معتبرا أن 24620 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.

ويمثل معدل اليوم أول انخفاض لوتيرة زيادة الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة منذ يوم 22 نيسان، ويأتي بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 نيسان 1351، وفي 1 أيار 1344، وفي 2 أيار 1362، وفي 3 أيار 1552، وفي 4 أيار 1645، ما يمثل رقما قياسيا.