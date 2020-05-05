إدارة الكوارث:تسجيل حالة واحدة لوافد بكورونا وارتفاع حالات الشفاء ل206

أفادت غرفة إدارة الكوارث في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس ​كورونا​، عن أنه تم تسجيل حالة واحدة لوافد إلى الاراضي اللبنانية، ولم يتم تسجيل أية أصابة لمقيمين، ليصبح مجموع الإصابات في لبنان 741 إصابة، توفي منها 25 حالة، وشفي بشكل تام 206 ​حالات​، مما يجعل مجموع الإصابات الحالية 510 إصابات.

وأوضح التقرير اليومي إجراء أكثر من 36000 ألف فحص للكشف على الإصابة بفيروس كورونا في مختبرات لبنان، وحوالي 6000 فحصاً في مطار بيروت الدولي، كما يبين التقرير تفوق نسبة المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط، ويعد 8.6% من المصابين بحالة حرجة، أما 65% بحالاتهم متوسطة وخفيفة، فيما أكثر من 25% من المصابين لا تظهر عليهم أية أعراض للإصابة.