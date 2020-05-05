ميقاتي: سنشارك بلقاء بعبدا عبر النائب نقولا نحاس ولن أشارك شخصيا

أعلن رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ أنه تلقى دعوةً من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للمشاركة في لقاء للكتل النيابية غدا الاربعاء للاطلاع على خطة الحكومة الاصلاحية، معلناً قراره "بمشاركة الكتلة في لقاء ​بعبدا​ عبر أمين سر ​لجنة المال​ النيابية النائب ​نقولا نحاس​ لعرض ملاحظاتنا على الخطة، وأبلغت دوائر ​رئاسة الجمهورية​ بالقرار، غير أنني تبلغت مجددا اليوم أن الدعوة شخصية فاعتذرت عن عدم المشاركة".

وأشار ميقاتي إلى أنه كان يتمنى "لو أن ​الدولة​ عبر مؤسساتها الدستورية، ونظرا للتدهور الكبير الذي نعيشه، قد بادرت الى دعوة الكتل السياسية الى لقاء مفصلي للتشاور من أجل التوافق الإلزامي على رؤية خطة النهوض والاصلاحات ومبادئها وإطارها، وذلك قبل وضع مندرجاتها وقائمة الإجراءات والمبادرات الواجبة لتنفيذها. الاّ أن الدعوة الى لقاء لاطلاع قادة ​الكتل النيابية​ على خطة تم اقرارها ، جاءت على قاعدة ما كتب قد كتب واقر".

وأبدى ميقاتي خشيته من أن تكون الخطة التي تم اقرارها "تشكل انقلابا على كل الاسس الاقتصادية التي قام عليها ​لبنان​، وأهمها حماية الملكية الخاصة، ومصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، ولعل أخطر ما فيها أن عناوينها رنانة واطارها جيد ولكنها تفتقر الى مقومات الخطة الفعلية وتتعاطى مع الأزمات المطروحة بالأرقام فقط من دون أن تلحظ عمقًا وطنيًا واجتماعيا لمعالجتها".