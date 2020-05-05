دياب: علاقتي مع بري كانت ولا تزال ممتازة وستبقى كذلك

أعلن رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​حسان دياب​ أن علاقته برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "كانت ممتازة، ولا تزال ممتازة، وستبقى كذلك". إضغط للمزيد

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