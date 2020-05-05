الوضع "مأسوي" في دور المسنين في انكلترا

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تُوفي أكثر من ستة آلاف شخص بفيروس كورونا المستجدّ خلال ثلاثة أسابيع في دور المسنين في انكلترا، حيث الوضع "المأسوي" أصلاً يواصل تدهوره رغم تراجع تفشي الوباء في البلاد، وفق ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات الثلاثاء.

في المجمل، أحصت دور الرعاية بالمسنّين 6391 وفاة جراء الفيروس في الفترة الممتدة من 10 نيسان/أبريل إلى الأول من أيار/مايو بينها 2044 وفاة في الأسبوع الأخير من أبريل، وفق هذه الإحصاءات التي تشمل إنكلترا فقط.

ومنذ فترة وجيزة، كانت الحكومة تعلن فقط عن عدد الوفيات جراء كورونا المستجدّ في المستشفيات. وبعد اتهامها بأنها تقلل من تأثير الوباء على أراضيها، باتت تضمّ في حصيلتها اليومية، الوفيات في دور العجزة.

وسجّلت المملكة المتحدة 28734 وفاة في المجمل وفق آخر حصيلة نُشرت الاثنين، وهي ثاني دولة أكثر تضرراً بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

وقال نيك ستريب المحلل في المكتب الوطني للاحصاءات لشبكة "بي بي سي" إن عدد الوفيات ينخفض ببطء وهو أمر "مطمئن".

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وأشار إلى أن المستشفيات تسجّل عدد وفيات أكبر بنحو 75% من العادة في هذه الفترة من العام.

وأضاف "في دور العجزة، الوضع مأسوي أكثر". وتابع "سُجّل عدد وفيات أكبر بأربع مرات مما كنا نتوقع في هذه الفترة من العام، أي عدد وفيات أكبر بنحو 280% في دور الرعاية بالمسنين من المعدّل في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا العدد يرتفع".

وأشار إلى أن 35% من هؤلاء المتوفين كانوا مصابين بكوفيد-19.

في المجمل، وبحسب المكتب الوطني للاحصاءات، تُوفي 8828 شخصاً جراء المرض خارج المستشفيات منذ بدء تفشي الوباء وحتى 24 نيسان/أبريل في انكلترا وويلز.