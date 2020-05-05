بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في فى حادث سير بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى: لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع في حادث تصادم سيارة نصف بتوك توك في الفيوم. تلقى العميد أشرف عبدالسميع مأمور قسم شرطة سنورس، إشارة بمصرع كل من محمود صلاح محمود عبدالكريم 17 سنة، وأبو بكر عبدالرحمن محمد، 19 سنة، وأحمد شعبان محمد 25 سنة، وجميعم عمال، ويقيمون بمدينة أبشواى، وإصابة محمد خلف محمود 17 سنة. كشفت التحريات التى قادها العقيد شريف عبدالعظيم رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، ان الحادث سببه السرعة الزائدة. جرى القبض على سائق السيارة النصف نقل، وأخطرت نيابة سنورس للتحقيق.

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